Fenerbahçe Kulübü: 'MHK ve yönetimi derhal istifa etmelidir'

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, geçtiğimiz dünlerde yaptığı açıklamada Bursaspor - Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak atandığını fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı MHK'nın bu kararını değiştirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine de TFF, resmi sitesinden yayımladığı mesajda iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtti. Fenerbahçe Kulübü ise TFF'nin yaptığı bu açıklamanın tatmin edici olmadığını belirterek, şu ifadelerle MHK'yı istifaya çağırdı:

"MHK Başkanlarından Sayın Mustafa Çulcu’nun önceki akşam TRT Spor ekranlarında ortaya attığı vahim iddialara ilişkin olarak Kulübümüz tarafından yapılan açıklama üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, kamuoyu vicdanını olduğu gibi bizleri de hiçbir şekilde tatmin etmemiştir.

Nitekim bugünkü Habertürk Gazetesi’nin spor sayfasında, Sayın Mustafa Çulcu’nun iddialarını destekleyen, içerisinde Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddia ile açık mantık ilişkisi bulunan, skandal boyutunda yeni bir iddia daha ortaya atılmıştır. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaşlı bir futbolcunun aylar önce oynanan bir maçta, hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler sebebiyle tekrar karşı karşıya gelmemeleri için, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına atanan Mete Kalkavan’ın TFF’nin telkiniyle maçımıza atandığı iddiası yer almaktadır.

Sayın Mustafa Çulcu’nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu MHK tasarrufu, MHK’nın TFF Süper Lig Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK’nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK’nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir."