Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor’u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat, kazanmak zorunda oldukları bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

22 Aralık 2016 23:02

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Menemen Belediyespor’u 1-0 yenerek grupta ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kazanmaya mecbur oldukları bir maça çıktıklarını söyledi. Grubu 1. veya 2. tamamlamak için kazanmaya zorunlu oldukları bir mücadele oynadıklarını kaydeden Advocaat, “İki takım da zorlu şartlarda oynadı. Zemin ve rüzgar maçı oldukça zorlaştırdı. Normal şartlar oynansaydı iki takım da daha güzel bir görüntü sergileyebilirdi” dedi.

İlk 11’de forma şansı bulamayan oyuncularına bu akşam yer verdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımız bu akşam bize kendilerini gösterme şanslarının farkındaydılar ama bu akşam iyi bir performans sergilemek zordu. Oyunculara bu konuda adil davranmak gerekir” diye konuştu. 

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç