Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Menemen Belediyespor’u 1-0 yenerek grupta ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kazanmaya mecbur oldukları bir maça çıktıklarını söyledi. Grubu 1. veya 2. tamamlamak için kazanmaya zorunlu oldukları bir mücadele oynadıklarını kaydeden Advocaat, “İki takım da zorlu şartlarda oynadı. Zemin ve rüzgar maçı oldukça zorlaştırdı. Normal şartlar oynansaydı iki takım da daha güzel bir görüntü sergileyebilirdi” dedi.

İlk 11’de forma şansı bulamayan oyuncularına bu akşam yer verdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımız bu akşam bize kendilerini gösterme şanslarının farkındaydılar ama bu akşam iyi bir performans sergilemek zordu. Oyunculara bu konuda adil davranmak gerekir” diye konuştu.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri