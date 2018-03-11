Fenerbahçe, Malatya’dan 3 puanla ayrıldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederken maç sonu her iki teknik adam da açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor maçının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Arka arkaya alınan iki mağlubiyetten sonra Malatyaspor deplasmanı sanki ligde var olma maçıydı. Bizim kesinlikle kazanmamız lazımdı. Erol hoca güzel bir takım kurmuş. Son 9 maçta bir mağlubiyet var, ne yaptığını bilen düzenli bir takım Malatyaspor. Bizim bu istekli halimizi zorlaştıran iki maçta aldığımız ağır tahribatın yanı sıra rakibin de kolay gol yemeyen dirençli bir takım olması maçın sıkıntılı geçeceğinin habercisiydi. Maça çok iyi bir başlangıç yapamadık, Malatyaspor son haftalardaki başarılı sonuçları ve düzenli oyunuyla biraz daha topu kendi hakimiyetinde tuttu ve bizim kuvvetli bir şekilde oyuna katılmamızı ve 3. bölgeye geçişimizi zorlaştırdı. Golden önce biraz daha rakip kaleye doğru gitmiştik ama golden sonra yükümüz azaldı, sahadaki özgüvenimiz tam olarak arttı. 2. devre mutlaka topun kontrolünü ele almamız lazımdı. Fakat böyle olmadı Malatya bizi biraz daha kendi sahamıza itti. Bunla beraber net hızlı ataklar yaptık. Bunlardan birkaç tanesi netti ama golü atamadık maç gel gitlerle gitti ta ki 2. gole kadar, ondan sonra her şey bitti. Özellikle son 15 dakika daha kontrollü oynadık. Böyle bir maçta zirveye tam anlamıyla yapıştık. İçeride Galatasarayla oynayacağız, bu maçı da alıp çok güçlü bir rüzgarı arkamıza alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kocaman, bir gazetecinin taç olayıyla ilgili sorusuna, “Ben yanlış anlaşıldığını düşünmüyorum. Sözlerimin yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum her zaman olduğu gibi. Çok net bir şekilde oradaki baskı ortamını anlatmaya çalıştım ve maçtan sonra tadımız da yoktu belki bir kaç şakası da yapılacak bir işin bu hale doğru götürülmesi hakikaten ülkemizdeki futbol ortamının garipliğini bir kez daha gösteriyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum. Bu oyunda avantajlarından ötürü birisi topu alıp da hızlı bir şekilde attığı zaman hakemin bunu durdurması lazım eğer yanlışsa. Ben şakalaşmak için dalga geçmek için söyledim. Taç hırsızlığı diye söylemiştim. Farklı taraflara götürenler olduğunu biliyorum. Tekrar söylüyorum sahadan atılan, kenardan atılan var ya taç ona söylemiştim” dedi.

Kocaman, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçındaki taç olayıyla ilgili olarak sorulan soruya da, “Takdiri İlahi demek lazım. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Mücadelenin burada olmasın. Antrenörlerin, futbolcuların kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam” cevabını verdi.

Erol Bulut: “Kalite farkı devreye girdi”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, “Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maça çok iyi başladık, baskılı oynadık, istediğimiz pozisyonları da yakaladık ama maalesef golü bulamadık. Burada kalite farkı devreye giriyor, kaliteli ayaklar olunca kazan taraf nlar oldu. Bunun üzerine çalışmamız lazım, bulduğumuz pozisyonları gole çevirmek için neler yapabilir bunu geliştirmemiz lazım. Maçta defans anlamında iyi oynadık şampiyon adayına karşı az pozisyon vermeniz olumlu bir şey ancak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremezseniz mağlup olursunuz ama biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Barış Türel

