Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 8 Mart Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin antrenmanını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Malatyalı Öğrenciler Birliği’nden gelenler izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen konuklar, takım kaptanı Mehmet Topal’a plaket takdim ederek fotoğraf çektirdi.