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Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında, pazar günü saat 16.00'da, Yeni Malatya Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

07 Mart 2018 19:25

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 8 Mart Perşembe günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin antrenmanını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Malatyalı Öğrenciler Birliği’nden gelenler izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen konuklar, takım kaptanı Mehmet Topal’a plaket takdim ederek fotoğraf çektirdi.  

 

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