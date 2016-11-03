FENERBAHÇE 2-1 MANCHESTER UNİTED

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında karşılaştığı İngiliz devi Manchester United’ı Sow ve Lens’in golleri 2-1 mağlup etti ve puanını 7’ye çıkardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı İngiliz ekibi Mancehester United’ı 2-1’lik skorla yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyet birlikte puanını 7’ye çıkardı. Manu ise Avrupa Ligi’ndeki 2. mağlubiyetini aldı.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Dick Advocaat; Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Lens, Volkan Şen ve Sow 11’i ile başlarken, İngiliz devi ise Teknik Direktör Jose Mourinho; De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Ander Herrera, Pogba, Rashford, Martial ve Rooney’i sahaya sürdü.

Gol perdesi erken aralandı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Sow’un müthiş rövaşatası ile 1-0 öne geçti. Golden sonra hızlı ataklarla İngiliz ekibinin kalesine gitmeye çalışan sarı-lacivertliler, Manchester United’ı yarı sahada savundu. Karşılaşmanın 30 dakikası geride kalırken ada ekibi yüzde 66 ile Fenerbahçe ise yüzde 34 topla oynadı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Golden sonra rakip yarıda sahada daha fazla yer alan sarı-lacivertliler, Rooney’in 89. dakikada ceza sahası dışından attığı gole engel olamadı.

İkinci yarıyı Lens açtı, Rooney kapadı

Manchester United ikinci yarıya Schneiderlin-Mata değişikliği ile başladı. 59. dakikada Fenerbahçe, Lens’in serbest vuruştan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Bu golden sonra Mourinho, son değişiklik hakkını da kullandı ve Rashford’un yerine Mkhitaryan’ı oyuna aldı. 69. dakikada sağ kanattan Lens’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike, kaleci De Gea ile karşı karşı kalmasına rağmen golü kaçırarak, farkı arttırma şansını kaçırdı.

Maçta gerginlik

Mücadelenin 39. dakikasında saha gerginlik yaşandı. Kjaer ile Ibrahimovic ikili girdikleri pozisyon sonrasında tartıştı. Birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi, takım arkadaşları araya girerek durdurdu.

Manu’da zorunlu değişiklik

Manchester United’da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız oyuncu Pogba’nın yerine Mourinho, 30. dakikada İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic’i oyuna dahil etti.

Maçta sarı kartlar havada uçuştu

Fenerbahçe ile Manchester United karşılaşmasını yöneten Milorad Mazic, 8 kez sarı kartına başvurdu. Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Mazic, sarı-lacivertlilerden Volkan, Alper, Skrtel, Şener ve Souza İngiliz ekibinden ise Schneiderlin, Herrera ve Mata’ya sarı kart ile cezalandırdı.

Taraftarlardan bu sezon ilk

Fenerbahçe bu sezon Ülker Stadyumu’nda oynadığı 5 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarlardan ilgi görmemişti. Manchester United maçı için Ülker Stadyumu’na gelen taraftarlar bu sezon ilk defa yoğun ilgi gösterdi.

Sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın son düdüğü çalışmasının ardından sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girdi. Bütün sahayı koşan taraftar Ibrahimovic'e doğru koştu. Daha sonra ise güvenlik ekipleri, taraftarı dışarı çıkardı.

FENERBAHÇE 2-1 MANCHESTER UNİTED MAÇIN GENİŞ ÖZET VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe - Manchester United maçına yoğun ilgi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, bugün sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe - Manchester United mücadelesine iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gecede konuk takım taraftarları 14 otobüsle stada geldi.

Fenerbahçeli taraftarlarla takımlarına destek olmak için Ülker Stadyumu'na akın etti. İki takım taraftarları da herhangi bir taşkınlık yapmadan tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklemeye başladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu