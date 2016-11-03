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Fenerbahçe Manchester maçı kaç kaç? Fener ManU canlı TRT 1 izle maçın özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk ediyor. Maçta ikinci yarı... Fenerbahçe Manchester maçı kaç kaç? Fener ManU canlı TRT 1 izle maçın özeti ve golleri

Fenerbahçe Manchester maçı kaç kaç? Fener ManU canlı TRT 1 izle maçın özeti ve golleri
Fenerbahçe Manchester maçı özel kareler - Foto Galeri

03 Kasım 2016 21:10
Fenerbahçe - Manchester United maçına yoğun ilgi - Tıkla İzle

FENERBAHÇE 1-0 MANCHESTER UNİTED

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

 

İkinci yarı başladı...

 

İLK YARI BİTTİ: 1-0

45'Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika eklenecek.

44'Ibrahimvic topu kontrol etti ve ara pasında top doğrudan Volkan Demirel'e ulaştı.

43'Karşılaşmada tekrar gerginlik çıktı. Rooney'nin Souza'ya yaptığı hareket sonrasında tartışma yaşandı. Kalesini terk eden Volkan Demirel sarı kart gördü.

41'Rashford'un pasında Martial topa hareketlendi. Volkan Şen savunmasına yardım etti. Martial, Volkan'a faul yaptı.

40'Ibrahimovic'in pasında top Fenerbahçe'de kaldı. Şener topla çıkmak isterken topu kaybetti.

39'Ibrahimovic ile Kjaer arasında gerginlik yaşandı.

38'Mehmet Topal'ın uzun pasında Hasan Ali topa hareketlendi. Çizgiye indi ve ortasında top diğer kanada ulaştı. Lens'in ortasında ise savunma topu uzaklaştırdı.

37'Volkan Şen orta alanda topla çıkmak isterken yerde kaldı. Faul...

36'Rooney sağ taraftan ceza sahasına girdi. İçeriye ortasında Ibrahimovic'ten önce Skrtel müdahale etti.

36'Shaw sol kanatta hareketlendi. Lens araya girdi. Manchester United atağı devam ediyor.

35'Bu dakikalarda Manchester United'ın baskısı arttı. Üst üste ceza sahasına ortalar yapılıyor. Fenerbahçe savunması başarılı.

34'Sağ çizgiden Rashford içeriye ortaladı. Ibrahimovic'ten önce Volkan topu çeldi.

33'Martial sol kanatta hareketlendi. Rooney ile paslaşmasının ardından ceza sahasına çevirdi. Kjaer araya girdi.

32'Blind, Ibrahimovic'e uzun oynadı. Top doğrudan auta çıktı.

31'Manchester United kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.

30'Paul Pogba çıktı. Zlatan Ibrahimovic oyunda

29'Rooney'nin ortasında savunma araya girdi. Fenerbahçe hızlı çıktı. Hasan Ali'nin pasında sol tarafta Volkan ortaladı. Lens topa vuramadı.

29'Paul Pogba kendini yere bıraktı. Yavaş adımlarla kenara doğru gidiyor.

28'Pogba'nın uzun pasında Darmian topa yetişti. Volkan Şen savunmaya yardıma geldi. Korner...

27'Darmian'ın sağ kanattan ortasında Pogba'dan önce savunma araya girdi.

26'Manchester United, Fenerbahçe yarı sahasında pas yapıyor.

25'Hava topu mücadelesinde Volkan Şen sakatlık geçiriyor. Sağlık ekipleri sahaya giriyor.

24'Volkan'ın sol çaprazdan ortasında Lens kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

23'Pogba'nın uzak mesafeden vuruşunda top yerden ve etkisiz gitti. Top Volkan'dan kaldı.

22'Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzakalştırdı.

21'Martial'ın pasında Rooney bomboş kaldı. Topu iyi kontrol edemedi ve Skrtel araya girdi. Korner...

20'Pogba kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Oyun tekrar hareketlendi.

19'Lens sağ kanattan çizgiye indi. Ortasında Sow'dan önce savunma kademeye girdi.

18'Souza orta alanda topla hareketlendi. Ander Herrera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Herrera sarı kartgördü.

17'Alper'in pasında Mehmet Topal topu kaybetti. Rooney hızlı çıkmak istedi ancak Fenerbahçe savunması çabuk geri döndü.

16'Manchester United hazırlık pası yapıyor. Temsilcimiz orta alanda baskısını sürdürüyor.

16'Feyenoord, Zorya deplasmanında 1-0 öne geçti.

15'Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe ceza sahasında karambol yaşandı. Savunma topu uzaklaştırdı.

14'Manchester United sağ kanattan geldi. Ceza sahasına yapılan ortada Rooney topu istediği gibi kontrol edemedi ve savunma araya girdi. Korner...

13'Kullanılan serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

12'Sağ kanatta Lens'in topuk pasıyla Alper hareketlendi. Devamında Lens topu aldı ve ceza sahasına girerken yerde kaldı. Morgan Schneiderlin sarı kart gördü.

11'Manchester United çıkarken pas hatası yaptı. Temsilcimiz hızlı çıkmak istedi ancak çabuk döndüler.

10'Rashford, ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top yandan auta çıktı.

9'Manchester United hazırlık pasları yapıyor. Tüm hatlarıyla Fenerbahçe yarı sahasına yerleştiler.

8'Kullanılan köşe vuruşunda Sow topu ön direkte karşıladı.

8'Ceza sahasına yapılan ortaya Sow müdahale etti. Korner...

7'Manchester United sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

7'Martial sol kanattan hareketlendi. Şener araya girdi ve tehlikeyi önledi. Sonrasında Lens rakibine faul yaptı.

6'Şener'in pasında Alper topu kontrol edemedi. Top Manchester United'ta...

5'Rooney'nin pası isabetsiz. Alper topla buluştu. Volkan'ın koşu yoluna düşündü. Top hızlı gitti.

4'Blin'in uzun mesafeli topunda Fenerbahçe savunması araya girdi.

3'Manchester United'ın başlama vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi.

2'Hasan Ali sol kanattan ortaladı. Sow'un rövaşatasında top harika bir şekilde ağlarla buluştu.

2'GOOOOOL! Sow

1'Alper orta alanda topla çıktı. Pogba yetişemedi ve düşürmek zorunda kaldı. Faul....

1'Kjaer'in uzun topunda Sow yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı.

 

Fenerbahçe Manchester United maçı 11'i şöyle:

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Volkan Şen, Lens, Sow

Manchester United: De Gea, Darmian, Rojo, Blind, Shaw, Schneiderlin, Herrera, Rashford, Pogba, Martial, Rooney

KADRODA SÜRPRİZ:

Advocaat, Van Persie ve Emenike'yi değil Musa Sow'u ilk 11'e aldı.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Fenerbahçe - Manchester United maçına yoğun ilgi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, bugün sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe - Manchester United mücadelesine iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gecede konuk takım taraftarları 14 otobüsle stada geldi.

Fenerbahçeli taraftarlarla takımlarına destek olmak için Ülker Stadyumu'na akın etti. İki takım taraftarları da herhangi bir taşkınlık yapmadan tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklemeye başladı.

FENERBAHÇE BU FORMALARLA SAHADA OLACAK

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