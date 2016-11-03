Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında, yarın sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe bu zorlu mücadeleye hazırlanırken sizler de maç ile ilgili ''Fenerbahçe Manchester United maçı canlı izle, Fener ManU online izle, Fenerbahçe M. United TRT 1 mobil izle, Fenerbahçe Manchester United maçı şifresiz ve TRT 1'den canlı izle'' gibi aramalar yapıyorsanız haberimiz tam size göre. Çünkü bu haberimiz aracılığıyla maçı şifresiz ve canlı izleme linkiyle izleyebileceksiniz...

Sarı-lacivertliler, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi. Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Manchester United, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Manchester United, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı’nda ilk 15 dakikasına basın mensuplarına açık olan antrenmanda Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan İngiliz ekibi, basına kapalı bölümde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesi renkli dakikalar yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho ve teknik ekibi, antrenman öncesi sut çalışmaları gerçekleştirdi. Manchester Unitedlı oyuncular ise kenardan hocalarını izleyerek destekte bulundu.

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