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Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Manchester United maçının hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürdü

01 Kasım 2016 15:17

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00’de başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının ardından çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Pazar günü oynanan Kardemir Karabükspor maçının on birinde başlayan oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, Manchester United maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak. 

Etiketler: fenerbahçe, Manchester Unıted


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