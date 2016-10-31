Fenerbahçe’de Manchester United maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, perşembe günü evinde karşılaşacağı Manchester United maçının hazırlıklarına başladı. Zorlu mücadeleye Fenerbahçe antrenmanlarla ciddi bir şekilde hazırlanıp taraftarını alacağı skor ile mutlu etmek istiyor. Peki Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, Fener Manu maçı saat kaçta, Fenerbahçe ManU maçı hangi gün, Fenerbahçe ManU maçı hangi kanalda? İşte aklınızın bir köşesinde yer alan bu soruların cevabı...

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında perşembe günü evinde ağırlayacağı Manchester United maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Dün akşamki Kardemir Karabükspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonuyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ BİLGİLERİ:

Maç günü: 3 Kasım 2016 Perşembe

Saha: Ülker Arena

Maç saati: 21:00

Maçın hakemi: Manuel Grafe

Canlı Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Canlı Anlatım: İha.com.tr

İşte Fenerbahçe'de sakatların durumu

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, sakatlıkları bulunan sarı-lacivertli futbolcuların son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Ozan Tufan milli takımda sakatlanmıştı. Onun da tedavisine devam ediyoruz. Son bir kontrolünü yaptık. Hala sıvısındaki artışta bir azalma olmakla birlikte geçmediğini gördük" dedi.

"Van der Wiel'in aşil tendonunda bir problem vardı"

Fernandao'nun bugün takımla birlikte çalışmaya başladığını belirten Kunduracıoğlu, "Zaten geçen hafta bunu planlamıştık ve kademeli olarak takımla idmana alacağımızı söylemiştik. Herhangi bir aksilik ve sıkıntı olmadı. Öyle olunca biz de takımla birlikte antrenmanlara iştirak etmesine izin verdik. Bugün full antrenmanı takımla birlikte geçirdi. Onun dışında tedavi ettiğimiz Van der Wiel var. Onun da aşil tendonunda bir problem vardı. Onun da tedavisine devam ediyoruz ve durumu daha iyiye gidiyor. Ozan Tufan milli takımda sakatlanmıştı. Onun da tedavisine devam ediyoruz. Son bir kontrolünü yaptık. Hala sıvısındaki artışta bir azalma olmakla birlikte geçmediğini gördük. Onun da tedavi ve özel programı bir müddet daha devam edecek bizimle. Bir de Uygar var. Uygar ön çapraz bağlarından sakat, uzun bir süreç ve programına devam ediyoruz" diye konuştu.

"Fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor"

Çeşitli medya organlarında yer alan Fenerbahçeli futbolcuların form düzeyinin yedikleri gıdalar ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olduğuna dair iddialar hakkında ise Kunduracıoğlu, "Bunlar 6 ayda bir söyleniyor zaten. Biz bunu çok ciddiye almıyoruz. Çünkü burada yapılan işlerin ne olduğunu bilmeden insanlar dışarıdan konuşuyorlar. Bu çok hoş değil Burada çalışan ciddi bir bilimsel ekip var. Onlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık yapılıyor, hoş değil. Yani bilim insanlarına yakışan açıklamalar değil. Hani fikri olup bilgisi olmayan herkes konuşuyor ama bunları bilim insanlarının yapması hoş değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye Alman hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. haftasında Machester United ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Grafe yönetecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00'de perşembe günü başlayacak karşılaşmada Grafe'nin yardımcılıklarını Holger Henschel ve Mike Pickel yapacak. Guido Kleve'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Robert Hartmann ve Patrick Ittrich olacak.

RIDVAN TURŞAK