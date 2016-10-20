UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Mourinho'nun ManU'su ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçına daie aklınıza takılan ''Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, ManU Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fener Manchester maçı saat kaçta, ManU Fener maçı şifresiz mi Manchester Fener maçı şifreli mi, Fenerbahçe Manchester UEFA maçı TRT'de mi?'' gibi sorulara cevap niteliğinde bir haber hazırladık. İşte aklınıza takılan tüm bu soruların cevabı olan haberimiz.

Fenerbahçe, Manchester United maçı özet ve goller izle

Fenerbahçe, dejavu yaşamak istemiyor

Fenebahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem daha önce Fenerbahçe'nin kendi evinde Molde'ye 3-1 yenildiği maçı yönetmişti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United ile perşembe akşamı karşılaşacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem, Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda kendi evinde oynadığı Molde maçını yönetmişti. Sarı-lacivertliler o karşılaşmada sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Fransız hakem maç sırasında 3 kez sarı ve 1 kez de kırmızı kartına başvurmuştu.

Sarı-lacivertliler, Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maçı kazanarak dejavu yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında deplasmanda oynayacağı Manchester United karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı olarak antrenman yaptı. Spot Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenarasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5’e2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç tarihi: 20 Ekim 2016 Perşembe

Maç saati: 22:05

Maçın hakemi: Benoit Bastien (Fransa)

Stadyum: Old Trafford

Canlı Yayın: Tivibu Spor 2 (Şifreli)

Canlı Anlatım: İha.com.tr

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde en kötü başlangıçlarından birisini yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı yollayarak yerine Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ı getirdi. Hollandalı teknik adam ilk maçı olan Medipol Başakşehir maçında mağlup olarak sahadan ayrılırken, sarı-lacivertli taraftarlar sahada oynanan oyundan memnun değildi. Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlar hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti.

Fenerbahçe tarihin en kötü başlangıçlarından bir tanesini yaptı

Fenerbahçe, sezona deplasmanda Medipol Başakşehir yenilgisi ile başlarken, ilk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 9 puan topladı. Sarı-lacivertliler 9 puan ile 9. sırada yer alırken, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 9 puan arkasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler 2008-2009 sezonunda da ilk 7 haftada 9 puan ile 10. sırada yer aldı. Bu istatistiklerle Fenerbahçe son 10 yılın en kötü 2. başlangıcını yaptı.

Goller orta sahadan

Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında Fenerbahçe rakip ağları 12 kez havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde santrafor mevkisinde oynayan Emenike 2 kez, Robin van Persie ve Sow ise rakip ağları birer kez havalandırdı. Fenerbahçe'de orta saha ve defansta oynayan futbolcular ise 8 gol attı. Mehmet Topal dün akşam Aytemiz Alanyaspor'da sezonun ilk golünü attı. Kjaer, Alper Potuk ve İsmail birer gol atarken, Ozan Tufan ve Josef ise rakip ağları 2 kez havalandırdı.

Son 10 senede kendi evinde en az puan toplayan hoca Advocaat

Süper Lig'in başında takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, son 10 senede kendi evinde ilk 7 haftada en az puanı toplayan hoca oldu. Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki sarı-lacivertliler, kendi evinde oynadığı 4 maçtan sadece 1 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Advocat ilk 7 haftada kendi evinde sadece 5 puan toplayabildi.

Geçen sene takımın başlında bulunan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, 2013-2014 sezonunda takımın başında bulunan Ersun Yanal ve 2012-2013 sezonunda takımın başında bulunan Aykut Kocaman kendi evinde oynadıkları 4 maçın 3'ünden sahadan galibiyet ile ayrılırken, 1 maçtan da sahadan beraberlik ile ayrıldı. Sarı-lacivertliler Pereira, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman takımın başında iken ilk 7 haftada kendi evinde 10 puan topladı.

Zico, Daum ve İsmail Kartal namağlup

Kanarya, 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal yönetimde ilk 7 haftada kendi evinde oynadığı 4 maçın hepsini kazanarak kendi evinde puan kaybına izin vermedi. Ayrıca ilk 7 haftada 2009-2010 sezonunda takımın başında bulunan Christoph Daum ve 2006-2007 sezonunda takımın başında bulunan Arthur Zico Kadıköy'de oynanan 3 maçı da kazandı.

Fenerbahçe son 10 sezonda Süper Lig'de ilk 7 haftada teknik direktörler ve aldıkları puanlar şöyle:

2016-2017 Dick Advocaat - 9 puan (9. sırada)

2015-2016 Vitor Peraria - 14 puan (3. sırada)

2014-2015 İsmail Kartal - 13 puan (4. sırada)

2013-2014 Ersun Yanal - 16 puan (1. sırada)

2012-2013 Aykut Kocaman 12 puan (5. sırada)

2011-2012 Aykut Kocaman 17 puan (1. sırada)

2010-2011 Aykut Kocaman 13 puan (4. sırada)

2009-2010 Christoph Daum 21 puan (1. sırada)

2008-2009 Luis Aragones 9 puan (10. sırada)

2007-2008 Arthur Zico 12 puan (7. sırada)

2006-2007 Arthur Zico 16. puan (2. sırada) ( RIDVAN TURŞAK)