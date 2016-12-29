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Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı ATV CANLI İZLE.. Fener Menemen geniş özeti ve golleri izle

Fenerbahçe, yılı Menemen Belediyespor maçıyla kapatacak. Sarı-lacivertliler, 2016 yılındaki son müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bu akşam İzmir temsilcisini konuk ediyor. Maçta ilk yarı...

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı ATV CANLI İZLE.. Fener Menemen geniş özeti ve golleri izle

29 Aralık 2016 20:28

FENERBAHÇE 0-0 MENEMEN BELEDİYE

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

 

9'Yağmurdan dolayı ağırlaşan saha zemininden dolayı iki takım da zaman zaman pas yapmakta zorlanıyor.

8'Menemen Belediyespor'da bu kez Abdullah ortasını yaptı. Onun ortası Fabiano'da kaldı.

7'Gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin'in sol kanattan yaptığı ortayı Skrtel karşıladı.

6'Stoch'un kullandığı kornerde Amir yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Stoch'un ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

5'Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Veli karşıladı. Devam eden pozisyonda İsmail'in soldan ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

4'Abdullah Şener'den sıyrılmak isterken ona faul yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti.

3'Menemen Belediyesporlu oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

2'İstanbul'da etkili olan yağmur ve soğuk hava nedeniyle oyuncular sahada zorluk yaşıyor.

1'Gelişen Fenerbahçe atağında Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı İbrahim karşıladı.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE MENEMEN BELEDİYE CANLI ATV İZLE

İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Ozan Tufan, Caner, Salih, Ramazan, Stoch, Fernandao

Menemen Belediyespor: Amir, Veli, Efe, Mert, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Abdullah, Murat, Erman Kılıç, Gökhan Ünal

Fenerbahçe, 2016 yılındaki son maçını bu akşam Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor karşısında oynayacak. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisini konuk edeceği maçtan 3 puanla ayrılarak devre arası tatiline moralli çıkmak istiyor.  

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