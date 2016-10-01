Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda bulduğu sayılarla farkı açtı. Periyot boyunca üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, ilk periyotu 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, devreyi 36-27 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında baskısını iyice artıran ve bulduğu sayılarla farkı açan sarı-lacivertli ekip, 3. periyotu da 58-43 önde bitirmeyi başardı. Maçın son periyotun da iyi oynayan ve rakibine fazla sayı attırmayan Fenerbahçe, salondan 69-57 galip ayrıldı.

Müsabakanın Fenerbahçe adına en skorer ismi 16 sayı ile Esra Ural oldu.