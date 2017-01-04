Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe, Mersin'de rahat kazandı

Fenerbahçe, Mersin'de rahat kazandı

Euroleague Kadınlar A Grubu'nun 7. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde Fenerbahçe'ye 89-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, grupta 7'de sıfır yapmış oldu.

Fenerbahçe, Mersinde rahat kazandı

04 Ocak 2017 20:35

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Fenerbahçe, ilk periyotu 21-16 önde kapattı. İkinci periyot ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Her iki takımda karşılıklı bulduğu sayılarla öne geçmeye çalıştı ancak Fenerbahçe devreye 41-39 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da her iki takım karşılıklı sayılar attı. Bu periyotu da sarı-lacivertli ekip 68-62 galip bitirdi. Maçın son periyotunda ise sarı-lacivertliler, maçtaki ağırlığını hissettirerek aradaki sayı farkını açtı ve mücadeleyi 89-73 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi grupta 7'de sıfır yapmış oldu.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Omer Esteron xx, Jelana Tomic xx, Vasiliki Tsaroucha xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan xx 14, Fahriye Bayraktar x 6, Görkem Ertaş x 2, Gintare Petronyte xxx 14, Danieelle Marie Robinson xx 12, Nilay Kartaltepe x 9, Nevin Kartaltepe xxx 16
Fenerbahçe: Jantel Lavender xxx 22, Anastasiya Verameye xxx 18, Shekinna Stricklen x 8, Ayşe Cora x 7, Pelin Bilgiç xx 15, Alexandria Quigley x 6, Sandrine Gruda xx 13

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-39 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 68-62 (Fenerbahçe lehine) 

Koray Ünlü 

Etiketler: Euroleague Kadınlar A Grubu, fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç