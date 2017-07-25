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Fenerbahçe, Milan'ın ilk teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-lacivertli kulübe ilk teklifini 8 milyon Euro olarak yaptı. Ancak Fenerbahçe, bu teklifi düşük gördü ve reddetti.

Fenerbahçe, Milanın ilk teklifini reddetti

25 Temmuz 2017 14:04

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Simon Kjaer'i kadrosuna katmak için uzun süredir bu oyuncuyla görüşen İtalya temsilcisi Milan, sarı-lacivertli kulübe ilk teklifini yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu oyuncu için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, yönetim bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Sarı-lacivertli yöneticilerin düşündüğü rakamın çok aşağısında olan bu teklif sonrasında Milan'ın 2. bir teklife hazırlandığı öğrenildi. İtalyan ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe'nin kapısını 10 milyon Euro'dan çalmaya hazırlanıyor. Yönetim ise Kjaer için daha yüksek bir teklif bekliyor. 

Bozhan Memiş


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