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Fenerbahçe, olaylı derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü, kupadaki olaylı derbi maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, olaylı derbi sonrası basın toplantısı düzenleyecek

23 Nisan 2018 20:16

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuşması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: 

"Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14.00’de bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir."  

Etiketler: fenerbahçe

 

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