Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada bulunurken, Yunan temsilcisi ise 3 galibiyetle ve averajla 10. sırada yer alıyor.

18. randevu

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 17 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 7 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 10 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan ekibi rakibini yenmeyi başardı.

İki takımdaki istatistikler

Ligde Fenerbahçe 86.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 15.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise Printezis 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort