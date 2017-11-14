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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympiakos'u konuk edecek. Peki bu karşılaşma ne zaman? Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta? İşte bu karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta?

14 Kasım 2017 22:27

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Yunan rakibi Olympiakos'u konuk edecek. 

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü Yunan rakibi Olympiakos ile karşılaçacak. Bu karşılaşma Ülker spor ve etkinlik salonunda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan bu karşılaşma BeIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'un 6 maçta 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor

Aynı şekilde Yunan rakibinin de 4 galibiyeti bulunuyor.

THY Euroleague’de Türk takımlarından 2’de 2

THY Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg’i, Anadolu Efes de İspanya’da Barcelona Lassa’yı mağlup etti.
THY Euroleague’de 6. hafta sona erdi. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova evinde Valencia Basket’i 94-67 mağlup etti. Bu haftanın önemli müsabakalarından olan maçta ise Maccabi FOX Tel Aviv, konuk ettiği Real Madrid’i 90-83’lük skorla yendi. Haftanın kapanış maçında da Unicaja Malaga, Kızılyıldız’ı 79-65 mağlup etti.

Anadolu Efes, ilk galibiyetini İspanya’da aldı

Türk takımları, Euroleague’de bu haftayı deplasmanda geçirdi. Anadolu Efes, İspanya’da Barcelona Lassa’yı 89-85 yenerek, bu sezon ki ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg’i 80-57 gibi farklı bir skorla geçti.

Lider CSKA Moskova

THY Euroleague’de 6 hafta geride kalırken, CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. CSKA’yı averajla ikinci sırada BC Khimki takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe Doğuş üçüncü sırada tamamlarken, Anadolu Efes de 15. sırada bitirdi. Ligde son sırada ise EA7 Olimpia Milano bulunuyor.
THY Euroleague’in 6. Haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Rusya CSKA Moskova: 94 - Valencia Basket: 67
Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - Real Madrid: 83
EA7 Olimpia Milano: 62 - Zalgiris Kaunas: 94
FC Barcelona Lassa: 85 - Anadolu Efes: 89
BC Khimki: 91 - Saski Baskonia: 90
Brose Baskets Bamberg: 57 - Fenerbahçe Doğuş: 80
Olympiakos: 62 - Panathinaikos: 70
Unicaja Malaga: 79 - Kızılyıldız: 65 

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