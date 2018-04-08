Fenerbahçe Osmanlıspor canlı izle şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV)

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Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Osmanlıspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Mehmet Ekici: "Kupaları biz kaldıracağız"

Bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirerek takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncularından Mehmet Ekici Fenerbahçe Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Almanya’da oynadığı dönemlerde çok güzel zamanları olduğunu belirten Ekici, "U17 liginde Bayern ile şampiyon olduk. 17 yaşında A takımla idmanlara çıktım. Zaman zaman kadroda yer aldım. Kaliteli oyuncularla oynama şansı buldum. Benim için Almanya doğumlu olmam avantajdı. Çünkü orası futbol olarak daha disiplinli ve daha sistemli" dedi.

"Sakatlık benim için üzücüydü"

Sakatlığının çok üzücü olduğunu belirten Mehmet Ekici, "Benim için üzücü bir dönemdi. Çünkü beklenmedik bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Yönetim olsun, hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun her zaman bana sahip çıkarak destek oldular. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattım. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatan Ekici, "Benim için kolay bir dönem değildi. Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum. Ligin sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak" diye konuştu.

"İnişli çıkışlı bir sezon oldu"

İnişli çıkışlı bir sezon olduğunu belirten Mehmet Ekici, "Fakat iyi bir tecrübe kazandığımızı söyleyebilirim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupayı hatta kupaları kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın futbol sevgisi üst düzeyde"

Fenerbahçe taraftarında futbol sevgisi üst düzeyde olduğunu anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "O statta maça çıktığımız zaman taraftarın bize yansıttığı duygu çok farklı. Fenerbahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için yaşamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.

