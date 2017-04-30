Fenerbahçe Rizespor 2-1 maç özeti ve golleri izle! FB Rize kaç kaç?

Fenerbahçe Rizespor maç özeti ve golleri için doğru adrestesiniz. Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe Rizespor ile Ülke Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Senegalli yıdızı Sow'un 90+2'inci dakikada attığı golle Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe Rizespor maçı geniş özeti ve golleri için haberimizden faydalanabilirsiniz. İşte FB Rize maçı ile ilgili tüm detaylar...

FENERBAHÇE 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR

Maçtan dakikalar!

Ve Maç Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi

90+2 Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topu Emenike indirdi, Sow da kafa vuruşuyla takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

88. Özgür Çek'in sol kanattan getirdiği topa Recep Niyaz muhteşem vurdu, top az farkla auta gitti.

85. Lens'in köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın volesi savunmadan döndü, Skrtel'in sert şutu bir kez daha kornere gitti.

83. Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Saadane uzaklaştırdı.

81. Süleyman'ın sağ kanattan getirdiği topa müdahale eden Skrtel topu kornere gönderdi.

76. Çaykur Rizespor yarı sahasında Kweuke yerde kaldı. Alper'in topa vurmaya çalıştığı sırada kramponu Kweuke'nin bacağına denk geldi.

74. Emenike ile ilerleyen Fenerbahçe, top kaybı sonrasında kalesinde tehlikeli bir pozisyon gördü. Kweuke'ye gönderilen topu Neustadter araya girerek uzaklaştırdı.

72. Fenerbahçe'de Emenike ile birlikte Salih de oyuna girmeye hazırlanırken kaleci Fabiano'nun sakatlığı planları değiştirdi. Sarı lacivertliler oyun planını değiştirdi.

70. Fenerbahçe'de sakatlanan Fabiano kenara geliyor, Ertuğrul oyuna giriyor.

66. D. İsmail'in pasında topu alan Kweuke ceza sahasına sol çaprazdan girerek vurdu, kaleci Fabiano topu kurtardı.

62. Lens kendi sahasından aldığı topla rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.

59. Lens'in sol kanattan giderek tehlikeli olmaya çalıştığı pozisyonda Rize savunmasının uzaklaştırdığı top Hasan Ali'de kaldı. Hasan Ali sol çizgiye inerek içeri gönderdi, top savunmadan kornere çıktı.

57. Sol kanatta Hasan Ali-Lens paslaşmasının ardından Hasan Ali'nin Sow'a verdiği pası alan Senegalli yıldızın vuruşu savunmadan döndü.

55. Sol kanattan Hasan Ali ilerlerken yerde kaldı. Hasan Ali hakeme bakarken, oyun devam etti.

51. Fenerbahçe'de sol kanattan Lens'e gönderilen topu şık bir biçimde kontrol eden Hollandalı yıldızın vuruşu yandan auta gitti.

50. Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Topal araya girerek savunmasına yardımcı oldu.

46. Ve ikinci yarı başladı

Ve ilk yarı sona erdi!

43. Fenerbahçe'nin sol çaprazdan taç çizgisine yakın noktadan Alper'le kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırdı.

39. Rizespor hücumunda Nosa, kendisine gönderilen topu kontrol isterken araya giren Neustadter'e faul yaptı.

37. Sow'un ceza sahasına gönderdiği uzun topu savunma araya girerek kalecisi Gökhan'a gönderdi. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuların topa elle müdahale edildiği yönünde tepkileri vardı.

34. Lens'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Bu pozisyonda içeride Sow ve Aatif top bekliyordu.

31. Fenerbahçe orta sahaya yakın noktadan kazandığı serbest vuruşla oyuna başlayacak. Hakem Ali Palabıyık kenara kadar gelerek Riespor kulübesini sakin olmaları yönünde uyardı.

30. Rizespor bu dakikalarda kendi yarı sahasında kapanıyor. Moussa Sow orta sahaya gelerek top alıp hücum kurmaya çalıştı.

26. Sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topa yükselen Kweuke yerde kaldı, hakem pozisyonu devam ettirdi. İlerleyen pozisyonda arka direkte Oğuzhan'ın Kweuke'ye gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

24. Çaykur Rizespor geride kalan 24 dakikada kendi sağ kanadını daha sık kullanırken, Fenerbahçe de Hasan Ali ve Aatif'in olduğu sol kanattan atak geliştiriyor.

21. Çaykur Rizespor'un beraberlik golünü kaydeden Oğuzhan, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

17. Sol kanattan kullanılan kornerde uzak bölgeye giden top yeniden ceza sahasına gönderildi, Rizesporlu oyuncuların kafa vuruşunda kaleci Fabiano gole izin vermedi.

14. Kweuke'nin sağ kanattan içeri gönderdiği yerden zayıf ortayı Fenerbahçe savunması arkadaki Şener'e bıraktı. Şener de arkasındaki Oğuzhan'ı görmeyerek topu ayağından kaçırınca Oğuzhan skora dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

11. Çaykur Rizespor sağ kanattan geliştirdiği atakta Fink'in içeri gönderdiği ortayı Neustadter kafa vuruşuyla uzaklaştırdı.

8. Ceza sahası içinde topla buluşan Sow çizgiye inerek dar açıdan arka direğe doğru ortaladı, Lens'i aşan topa kimse dokunamadı.

7. Fenerbahçe sol kanattan Hasan Ali ve Aatif ikilisiyle atak geliştiriyor.

3. Sol kanattan Aatıf'ın ieri yaptığı ortaya Sow dönerek kafa vurdu ve top ağlara gitti. 1-0

1. Ve maç başladı

Maç öncesi Gaziantepspor'un hayatını kaybeden futbolcusu Rajtoral için saygı duruşu yapıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx

Fenerbahçe: Fabiano xx (Ertuğrul dk. 70 x), Şener xx (Ozan dk. 46 x), Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Lens xx, Alper xx, Aatif xx (Emenike dk. 68 x), Sow xxx

Yedekler: İsmail Köybaşı, Yiğithan, Stoch, Salih

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Fink xx, Yaakoubi xx, Saadane xx, Dhurgam İsmail xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Igiebor xx (Recep Niyaz dk. 61 x), Süleyman xx (Oğulcan dk. 90 ?), Oğuzhan xxx (Özgür Çek dk. 77 x), Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Oboabona, Orhan Ovacıklı, Jantscher

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Sow (dk. 3) (Fenerbahçe), Oğuzhan (dk. 14) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Saadane (dk. 90) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Yakoubi (Çaykur Rizespor), Hasan Ali, Mehmet Topal (Fenerbahçe)

VOLAKN ŞEN 18'DE YOK

Fenerbahçe'de Emenike ve Stoch, yedek kulübesinde yer alırken; Volkan Şen, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Cezalı: Van Persie (F.Bahçe), Volkan Demirel (Fenerbahçe) Edomwonyi (Ç.Rize)

Sakat: Kjaer, Mehmet Topal (F.Bahçe), Ümit (Ç.Rize)

Sow’un dönüşü

Fenerbahçeli oyuncu Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11’de başlarken, fileleri de havalandırdı. Senegalli oyuncu iki ay sonra ilk kez bir lig karşılaşmasına 11’de başlamış oldu.

Fenerbahçe’nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Spor Toto Süper Lig’de iki ay sonra ilk 11’e girdi. Sarı-lacivertlilerde Fernandao’nun sakatlığı ve Hollandalı yıldız Robin Van Persie’nin cezalı olması nedeniyle kadroda yer bulurken, Çaykur Rizespor karşısında 3. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golünü atarak takımına katkı sağladı.

Fabiano 3 maç sonra kalede

Fenerbahçeli kaleci Fabiano, 3 maç sonra forma şansı buldu. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, 3 maç sonra görev aldı. Cezalı Volkan Demirel’in yokluğunda görev alan Brezilyalı kaleci, Volkan’ın sakatlığında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giymişti.

29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan Çaykur Rizespor mücadelesinde 14. dakikada kalesinde gol gördü.