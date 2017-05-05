Fenerbahçe, Rovio ile işbirliği anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen lisans anlaşmasına Fenerbahçe As Başkanı Ozan Balaban, Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. AŞ Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, ile Lisans AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serra Yılmaz, Fenerbahçe erkek Basketbol Takımı oyuncularından James Nunnaly, Ali Muhammed, Luigi Datome ve Ahmet Düverioğlu katıldı.

Karakaya: “Güzel bir işbirliği yaptık”

Basın toplantısında ilk sözü alan Mümtaz Karakaya, Rovio ile güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade ederek, “Güzel işbirlikler yapıyoruz. Biz çocuklarımıza Fenerbahçe ruhunu aşılamak istiyoruz ve geleceğe iyi bir taraftar olarak yetiştirip, Fenerbahçe’ye katkıda bulunmak istiyoruz. Takımımızda üçüncü defa Final-Four’a kalıyor. Bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz ve başarılar diliyoruz. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Çok iyi geri dönüşler aldık”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın özellikle çocuklar üzerinde çok durduğunu dile getiren Karakaya, “Bu işlerde bizi son derece destekliyor. Maraton mağazamızın altında 1500 m2 çocuklar için yaptığımız alan var. Çocuklara özel tiyatromuz olacak. Başka lisans anlaşmaları da var. Başkanımızın özel isteği ile çocuklara önem veriyoruz. Bugün de Angy Birds ile anlaşma yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Avrupa’da büyük ses getirecek bu anlaşma. Hello Kity ile anlaşma yaptık ve bundan çok iyi geri dönüşler aldık. Bizde bu anlaşmaların ikinci bölümde Angry Birds ile yapıyoruz. Daha sonra bu lisans anlaşmalarımız yapılacak” açıklamalarını yaptı.

Balaban: “Gerçekten zor iş”

Fenerbahçe As Başkanı Ozan Balaban, “Rovio yönetimine bizimle iş bir yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hello Kity’den sonra Angry Birds’ü buraya inandırabilmek gerçekten zor iş. Aylardır uğraşıyorlar. Kolay gibi görünüyor ama gerçekten bu anlaşmaları yapmak zor iş. Şampiyon olan voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Dün finale kalan kadın basketbol takımımıza ise başarılar diliyorum. Final-Four’da inşallah oyuncular hocalarını çok kızdırarak kupaya kadar uzanacaklar ve takımımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yılmaz: “Fenerbahçe gibi dünya kulübüyle bir araya geldi”

Lisans A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serra Yılmaz ise Angry Birds’ün oldukça popüler dijital uygulamalardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, “Bizim bir sarı kanaryamız var. Fenerbahçe gibi büyük bir spor kulübünü temsil edebiliriz diye düşündük sonra Rovio gibi dünya markası, Fenerbahçe gibi dünya kulübüyle bir araya geldi. Bu işbirliğini önümüzdeki günlerde artırarak geliştirmek istiyoruz. Fenerbahçe Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Datome: “Hedefe bir adım daha yaklaştık”

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımının oyuncusu Luigi Datome, çok güzel bir işbirliği olduğuna vurgu yaparak, “Bunun basketbol ve sporla birleşmesi daha da güzel. Tekrar çok mutluyum ve bu güzel işbirliği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Takımda Angry Birds’e hangi oyuncusu benzettiğinin sorulması üzerine Datome, Pero Antic’in sinirlendiğinde tam bir Angry Birds olduğunu söyledi.

İtalyan basketbolcu, Final-Four’da mücadele edecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, ulaşmak istediklere hedefe bir adım daha yaklaştıklarının altını çizdi. Datome, hedefe yönelik çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çok güzel bir işbirliği olduğunu söyleyen Ahmet Düverioğlu da, takımda Angry Birds’e benzeyen ismin Nikola Kalinic olduğunu söyledi.

Ali: “Final-Four’a alıştık'

Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ali Muhammed ise “Angry Birds ailesinin parçası olmak çok güzel” diyerek, sinirlendiğinde Kalinic’in Angry Birds’e benzediğini sözlerine ekledi. Final-Four’a alıştıklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, bu sene çok odaklandıklarını ve finalde mutlu sona ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Nunnaly: “Yapmamız gereken daha çok şey var”

Fenerbahçe’nin Angry Birds ile yaptığı anlaşmadan çocukların çok mutlu olacağını söyleyen James Nunnaly, “Çok güzel bir işbirliği oldu. Sinirlendiğinde Angry Birds’e Kalinic’in benzediğine” değindi. Final-Four’da olmalarının çok büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekleyen Jame Nunnaly, “Ama yapmamız gereken daha çok şey var. Hedeflediğimiz amaca ulaşmak için daha çok şey yapmalıyız” dedi.

Oyuncular, Angry Birds oynadı

Basın toplantısının ardından Ülker Sports Arena'nın parkelerine Angry Birds oyun alanı kuruldu. Burada Luigi Datome, Ahmet Düverioğlu, James Nunnaly ve Ali Muhammed atışlar yaparak alan içerisinde bulunan oyuncakları vurmaya çalıştı. Etkinlik alanında hedeflerden biri olan ve Galatasaray'ın da sembolü olan "Aslanı" özellikle oyuncuların vurmaya çalıştığı gözlenirken, Angry Birds oyununda aslan karakterinin olmadığı öğrenildi.

Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

