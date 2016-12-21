Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe sahasında Daçka'ya yenildi

Fenerbahçe sahasında Daçka'ya yenildi

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Darüşşafaka Doğuş’a 71-64’lük mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8 galibiyette kalırken, Darüşşafaka Doğuş 7. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe sahasında Daçkaya yenildi

21 Aralık 2016 23:39

Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Fenerbahçe: 64 - Darüşşafaka Doğuş: 71

Turkish Airlines Euroleague’in 13. hafta maçında iki Türk ekibi Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu geçen ilk periyodu konuk takım 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da başa baş bir mücadele yaşanırken, Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 37-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 50-48 galip tamamlayan Darüşşafaka Doğuş, salondan da 71-64 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş’ta Scottie Wilbekin 22 sayı - 1 ribaund - 1 asistle maçı tamamlarken, Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 16 sayı - 4 ribaund - 4 asist üretti.

23 Aralık Cuma günü Fenerbahçe, Rus ekibi CSKA Moskova’ya konuk olurken, Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail ekini Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. 

 

Etiketler: Darüşşafaka Doğuş, fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç