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Fenerbahçe Soldado ile imzaladı

Fenerbahçe, Roberto Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Soldado ile imzaladı

11 Ağustos 2017 15:25

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. Futbolcumuz Roberto Soldado’nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.


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