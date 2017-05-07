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Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da son dakikalarda bulduğu gollerle güldü.

Fenerbahçe son dakikalarda gülüyor
Beşiktaş Fenerbahçe maçından özel kareler - Foto Galeri

07 Mayıs 2017 21:37
Beşiktaş Fenerbahçe maçı foto özet - Tıkla İzle

Sarı-lacivertli ekip, son üç haftada oynadığı Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda bulduğu gollerle 7 puan topladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 90+2. dakikada Josef de Souza'nın golüyle yenip 3 puanı alırken, Çaykur Rizespor maçında ise 90+1. dakikada Sow'la galibiyete uzanmıştı. Fenerbahçe son olarak bu akşam oynadığı Beşiktaş maçında Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla bir puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler böylece oynadığı son 3 maçta da uzatmalarda bulduğu gollerle 7 puan kazandı. 


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