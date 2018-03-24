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Fenerbahçe son periyotta yıkıldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 81-80 yendi.

Fenerbahçe son periyotta yıkıldı

24 Mart 2018 23:41

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça, her iki takımda etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyotu, Fenerbahçe 27-24 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu da kıran kırana geçti. Bu periyotta da her iki takım karşılıklı sayılar bulurken, devre 47-47 beraberlikle sonuçlandı. Maçın 3. periyotunda sahada etkili olan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Fenerbahçe, bu periyotu 71-61 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise 10 sayı geriden gelen Mersin ekibi, maçın son saniyelerinde bulduğu basket ile öne geçti. Son 5 saniyede hücum kullanan sarı-lacivertli ekip, bu fırsatı değerlendiremeyince maçı Çukurova Basket 81-80 kazanmadı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Halil Erkoç xx, Ali Köseoğlu xx, Orkun Yurtdaş xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Erlana Larkins xx 12, Alina Iagupova xxx 31, Melis Talay x 2, Emel Ecem Güler x 3, Diamond De Shields xxx 24, Sinem Ataş x 2, Naumemko Liudmyla x 4, Gökşen Fitik x 3

Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka xxx 20, Giorgia Sottana xxx 17, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Tuğçe Canıtez x 5, Kia Vaughn xx 12, Kelsey Plum xx 12, Tilbe Şenyürek xx 10, Ayşe Cora x 2

1. Periyot: 24-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47-47

3. Periyot: 61-71 (Fenerbahçe lehine)

Koray Ünlü 

 

 

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