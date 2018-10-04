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Fenerbahçe Spartak Trnava Maçı Golleri| Fenerbahçe Spartak Trnava kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Spartak Trnava Maçı Golleri| Fenerbahçe Spartak Trnava kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Spartak Trnava Maçı Golleri| Fenerbahçe Spartak Trnava kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci yarı ise Fenerbahçe 2 gol atarak maçı kazanmasını bildi.

Fenerbahçe Spartak Trnava Maç Detayları - Tıkla İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında evinde karşılaştığı Slovak temsilcisi Spartak Trnava'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, böylece gruptaki ilk galibiyetini aldı. 

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Maçtan dakikalar 

17. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti. 

18. dakikada orta alanda aldığı topla ilerleyen Chanturishvili'nin ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ tarafta topu alan Frey'in ortasında ön direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı. 

25. dakikada Ayew'in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 

31. dakikada Eljif Elmas'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşunu kaleci Chudy uzaklaştırdı. 

45+2. dakikada Chanturishvili'nin ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşunda kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 

49. dakikada Slimani'den seken topla buluşan Frey'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

52. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Sktrel'in kafa ile verdiği pasta kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Eljif Elmas'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin pasında kaleci Chudy ile karşı karşıya kalan Hasan Ali'nin vuruşunda Chudy meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

65. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Slimani'nin rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

68. dakikada Ayew'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Tobias Welz, Rafeal Foltyn, Markus Hacker

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes (İsmail dk. 76), Eljif Elmas, Ayew (Valbuena dk. 76), Frey, Slimani (Mehmet Topal dk. 88 ? )

Yedekler: Volkan, Şener, Barış, Benzia

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth (Hlandik dk. 66), Godal, Oravec, Rada, Gressak, Grendal (Ghorbani dk. 68), Jirka (Miesenboeck dk. 82 ?), Chanturishvili, Bakos

Yedekler: Rusov, Janso, Kulhanek, Malecki

Teknik Direktör: Radoslav Latal

Goller: Slimani (dk. 52 ve 68) (Fenerbahçe) 

Sarı kartlar: Frey, Ayew, Valbuena (Fenerbahçe), Chanturishvili (Spartak Trnava)  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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