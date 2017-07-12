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Fenerbahçe, Sporting Lisbon’a 2-1 kaybetti

Fenerbahçe, İsviçre’de Portekiz ekibi Sporting Lisbon ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Sporting Lisbona 2-1 kaybetti

12 Temmuz 2017 23:57

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Fenerbahçe, Portekiz’in Sporting Lisbon takımıyla Censuy Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye sarı-lacivertliler, “Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Alper Potuk, Valbuena, Robin van Persie” 11’i başladı.
Karşılaşmayı Lizbon 32. dakikada Bas Dost ve 75. dakikada Doumbia’nın attığı goller ile 2-1 kazandı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise 40. dakikada Dirar kaydetti.
Fenerbahçe, 5 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sporting Lisbon maçı öncesinde sarı-lacivertlileri ziyaret etti.
 


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