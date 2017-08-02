Fenerbahçe, Strum Graz maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertliler, Strum Graz maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fernandao ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Öte yandan sezon başında kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Van der Wiel, affedildi ve bu akşamki antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da Strum Graz ile karşılaşacak.

Bozhan Memiş

