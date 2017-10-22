Fenerbahçe taraftarı Aslantepe'de

Galatasaray derbisini tribünde izleyecek olan Fenerbahçeli taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı. Saat 14.00 itibariyle Ülker Stadyumu önünde buluşan taraftarlar, saat 15.30'da otobüslerle Seyrantepe'ye hareket etti. Polis eskortu ve yoğun güvenlik önlemi altında Türk Telekom Stadyumu'na gelen sarı-lacivertliler, tribündeki yerini aldı. 2 otobüste kırılan camlar dikkat çekerken, bileti olmadığı tespit edilen 2 taraftar ise stada alınmadı. 2500 Fenerbahçe taraftarı, tribündeki yerini aldı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu