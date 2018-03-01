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Fenerbahçe taraftarı stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı için Vodafone Park’a geldi.

Fenerbahçe taraftarı stada geldi

01 Mart 2018 19:08

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Vodafone Park’ta takımını desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stada geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu’nun olduğu bölgede toparlanan taraftarlar, 30 otobüsle Beşiktaş’a geldi. Polis kontrolünden geçen sarı-lacivertli taraftar, daha sonra stada giriş yaptı.
Taraftarların gelişi sırasında olay yaşanmazken, maça gelen taraftarlar yoğun aramaya tutuldu. 

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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