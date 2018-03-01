Fenerbahçe taraftarı stada geldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Vodafone Park’ta takımını desteklemek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stada geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu’nun olduğu bölgede toparlanan taraftarlar, 30 otobüsle Beşiktaş’a geldi. Polis kontrolünden geçen sarı-lacivertli taraftar, daha sonra stada giriş yaptı.

Taraftarların gelişi sırasında olay yaşanmazken, maça gelen taraftarlar yoğun aramaya tutuldu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

