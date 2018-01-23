Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor maçında yok

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce aldığı karar doğrultusunda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.

18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani'nin resmi açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Stadyumu'nda, Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın ilk kez konuk olacağı yeni stadyuma sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Yeni stadyumu sadece Fenerbahçe taraftarı göremedi

Tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan sonra maçlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlayan Trabzonspor'un yeni stadyumuna sadece Fenerbahçe taraftarları alınmıyor. İki takım arasında 2010-2011 sezonundan beri süre gelen gerginlik nedeniyle iki takımın taraftarları birbirleriyle oynadıkları maçları tribünden izleyemiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları alındı

Trabzonspor, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda misafir tribününü rakiplerine açtı. Siya-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan maçları tribünden takip etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray’ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasına bordo-mavili taraftarlar alınmamıştı. Süper Lig'de iki kulüp arasında süre gelen deplasman yasağının ise ne zaman sona ereceği noktasında henüz bir adım atılmış değil.

Gökmen Şahin

