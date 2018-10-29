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Fenerbahçe taraftarından takıma tepki

Fenerbahçe taraftarından takıma tepki
Fenerbahçe taraftarından takıma tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek sarı-lacivertli takıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından takıma tepki - Tıkla İzle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Alınan bu yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdi. Tüm bu yaşananlara tepki göstermek isteyen bir grup sarı-lacivertli taraftar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Takım otobüsünün tesislere girişi esansında futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra ise Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istediklerini dile getirdi.
Uygar Aydın - Bora Akyol
 

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