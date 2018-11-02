Fenerbahçe taraftarları derbi için yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy'den yola çıktı. Maçı tribünden izleyecek olan taraftarlar yolculuk öncesi Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu önünde buluştu. Polislerin önceden oluşturduğu alana pasolig kartlarını göstererek giren taraftarlar bir süre tezahürat yaptıktan sonra otobüslerdeki yerini aldı.

35 otobüsün de tamamen dolmasının ardından bariyerler kaldırıldı. Saat 17.00'de Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüsler hareket etti. Otobüslerin hareket ettiği sırada bazı taraftarlar açık olan otobüs kapılarından tezahürat yapmaya devam etti.

Serdal Altıntepe

