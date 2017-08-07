Fenerbahçe tek golle kazandı

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golünü 61. dakikada Fransız futbolcu Valbuena kaydetti.

Aykut Kocaman’ın genç oyunculara da şans verdiği maçta, yeni transfer Elif Elmas FIFA’dan alınan özel izinle ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Geçen sezon kadro dışı kalan ve geçtiğimiz günlerde affedilen van Der Wiel ise, 2. yarıda dahil olduğu maçta taraftarların ıslıklı tezahüratlarına maruz kaldı.

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları karşılaşmayı bilet ücreti ödemeden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Sau Marco orta alanda kaptığı topu bir süre sürdükten sonra kaleye şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Kameni’de kaldı.

36. dakikada Fenerbahçe’de Stoch kaleyi cepheden gören bir açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde oyun alanını terk etti.

41. dakikada Van Persie’nin kaptığı topu bir anda önünde bulan Salih Uçan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Salih’in vuruşunda top kornere gitti.

42. dakikada Cagliari defansından topu çalan Stoch, kaleye şutunu çekti. Kaleci topu kornere çeldi.

61. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada Fenerbahçe’den Samed Karakoç’un vuruşu kalecide kaldı.

---KÜNYE---

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Kameni xx, Mehmet Topal (Oğuz Kağan dk.77), Skrtel (Neustaedter dk.46) xx, İsmail Köybaşı xx, Isla xx (Samed Karakoç dk.85 x), Dirar xx(Josef De Souza dk.46 x), Salih Uçan xx (Eljif Elmas dk.46 xx), Ozan xx, Stoch xx (Van Der Wiel dk.72 x), Alper xx (Valbuena dk.46 xx), Van Persie xx (Ahmethan dk.46 xx)

Yedekler: Volkan, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Şener,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Cagliari Calcio: Alessio xx, Daniele xx (Bartosz dk.80 ?), Andrea xx (Silva Diego dk.57 xx), Barella xx (Luca dk.46 xx), Nicolo xx (Marco dk.72 xx), Senna xx, Simone xx (Balzano Antonio dk.80 ?), Artur xx (Paolo dk.46 xx), Luca (Andreolli Marco dk.80 ?), Marco xx (Joao Pedro dk.57 xx), Filippo xx

Yedekler: Crosta Luca, Daga Riccardo, Pisacane Fabio, Capuano Marco, Cop Duje

Teknik Direktör: Santoni Michele

Gol: Valbuena (dk. 61) (Fenerbahçe)

Kaan Kızıl - Uygar Aydın