Diğer
Kategoriler

Fenerbahçe tek golle kazandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İtalya Seria A ekiplerinden Cagliari Calcio’yu 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe tek golle kazandı

07 Ağustos 2017 22:42

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golünü 61. dakikada Fransız futbolcu Valbuena kaydetti.

Aykut Kocaman’ın genç oyunculara da şans verdiği maçta, yeni transfer Elif Elmas FIFA’dan alınan özel izinle ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Geçen sezon kadro dışı kalan ve geçtiğimiz günlerde affedilen van Der Wiel ise, 2. yarıda dahil olduğu maçta taraftarların ıslıklı tezahüratlarına maruz kaldı.

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarları karşılaşmayı bilet ücreti ödemeden izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Sau Marco orta alanda kaptığı topu bir süre sürdükten sonra kaleye şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Kameni’de kaldı.

36. dakikada Fenerbahçe’de Stoch kaleyi cepheden gören bir açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde oyun alanını terk etti.

41. dakikada Van Persie’nin kaptığı topu bir anda önünde bulan Salih Uçan, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Salih’in vuruşunda top kornere gitti.

42. dakikada Cagliari defansından topu çalan Stoch, kaleye şutunu çekti. Kaleci topu kornere çeldi.

61. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada Fenerbahçe’den Samed Karakoç’un vuruşu kalecide kaldı.

---KÜNYE---

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Kameni xx, Mehmet Topal (Oğuz Kağan dk.77), Skrtel (Neustaedter dk.46) xx, İsmail Köybaşı xx, Isla xx (Samed Karakoç dk.85 x), Dirar xx(Josef De Souza dk.46 x), Salih Uçan xx (Eljif Elmas dk.46 xx), Ozan xx, Stoch xx (Van Der Wiel dk.72 x), Alper xx (Valbuena dk.46 xx), Van Persie xx (Ahmethan dk.46 xx)

Yedekler: Volkan, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Şener,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Cagliari Calcio: Alessio xx, Daniele xx (Bartosz dk.80 ?), Andrea xx (Silva Diego dk.57 xx), Barella xx (Luca dk.46 xx), Nicolo xx (Marco dk.72 xx), Senna xx, Simone xx (Balzano Antonio dk.80 ?), Artur xx (Paolo dk.46 xx), Luca (Andreolli Marco dk.80 ?), Marco xx (Joao Pedro dk.57 xx), Filippo xx

Yedekler: Crosta Luca, Daga Riccardo, Pisacane Fabio, Capuano Marco, Cop Duje

Teknik Direktör: Santoni Michele

Gol: Valbuena (dk. 61) (Fenerbahçe)

Kaan Kızıl - Uygar Aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!