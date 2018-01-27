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Fenerbahçe Trabzon'da!

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe Trabzonda!

27 Ocak 2018 20:33

Özel bir uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanından Trabzon'a hareket eden sarı-lacivertli takım saat 19.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkiinde bulunan Ramada Otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, en son 26 Kasım 2016 tarihinde sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç için Trabzon’a gelerek Rize’ye geçmişti. 

Gökmen Şahin
 

 

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