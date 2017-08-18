Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşam 2-0 kaybedilen Vardar maçına on birde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmalarla tamamlayacak.