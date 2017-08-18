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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü, Trabzonspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına başladı

18 Ağustos 2017 12:56

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.00’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşam 2-0 kaybedilen Vardar maçına on birde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fernandao ve Mehmet Ekici ise, takımdan ayrı özel programlar uyguladı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapılacak çalışmalarla tamamlayacak. 

Etiketler: fenerbahçe, Trabzonspor


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