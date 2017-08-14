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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

TFF Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

14 Ağustos 2017 13:15

Ligin 2. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Müsabaka biletleri yarın yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için, 16 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için, 17 Ağustos Perşembe gününden itibaren de genel satışa açılacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ: 50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK: 100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK: 120,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI A-B-H-I BLOK: 180,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI C-G BLOK: 200,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALTI D-F BLOK: 230,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 300,00 TL

1907 TRİBÜNÜ: 400,00 TL 


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