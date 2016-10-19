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Fenerbahçe uçağı zorunlu iniş yaptı

Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağın kokpit camında oluşan çatlak sebebiyle pilot Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.

Fenerbahçe uçağı zorunlu iniş yaptı

19 Ekim 2016 13:41

Manchester United ile oynayacağı maç için İngiltere'ye giden sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçağın kokpit camına kuşun çarpması sonucu camda kırık oluştu ve pilot Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. 

Fenerbahçe’den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizi İngiltere’nin Manchester kentine götüren uçak, kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte’ye acil iniş yaptı" denildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçemizi İngiltere’nin Manchester kentine götüren uçak, kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte’ye acil iniş yaptı İstanbul’dan kalkan ikinci bir uçak, Budapeşte’ye giderek kafilemizi Manchester’a ulaştıracak" denildi.

Etiketler: fenerbahçe


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