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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde sahneye golcüsü Cezayirli Islam Slimani çıktı. Slimani 52. dakikada gol perdesini açtı. Cezayirli futbolcu, 68. dakikada da farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Islam Slimani 88. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakırken tribünlerden büyük alkış aldı. Sarı-lacivertliler Slimani'nin attığı 2 golle galibiyete ulaşırken UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk galibiyetini almış oldu. Fenerbahçe grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olmuştu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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