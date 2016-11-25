Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onay vermesinin ardından TBMM Genel Kurulu tarafından da kabul edilen Fenerbahçe Üniversitesi için Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen yerlerin tanıtımı yapıldı. Silivri Belediyesi Başkanı Özcan Işıklar tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına Fenerbahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra Vedat Olcay, Tamer Yelkovan, Fikret Çetinkaya katıldı.

Üniversitenin detayları

Silivri Belediyesi tarafından Fenerbahçe'ye Selimpaşa'da bulunan ek hizmet binalarının yanında 3 tarihi konak 30 yıllığına tahsis edildi. Üniversitenin 2018 yılına en az bir fakülte ile eğitime açılması hedefleniyor. Fenerbahçe Üniversitesi; Spor Bilimleri Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İletişim Fakültesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Işıklar: "Fenerbahçe değer katacak"

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Fenerbahçe Üniversitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. Kanun TBMM’de oylandıktan hemen sonra meclis oturumunu yöneten Akif Hamzaçebi beni arayarak, bu kanunun meclise gelmesi ve kabulünün bizim talebimiz ve takibimizle olduğunu söyledi. Fenerbahçe Silivri'ye değer katacak buna inanıyoruz. Fenerbahçe'nin burada branşlaşacağı alanlarda bizim çalışmalarımız ile inovasyon merkezi haline gelecektir" açıklamalarında bulundu.

Uslu: "Fenerbahçe olarak katkıda bulunacağız"

Fenerbahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Başkan Fenerbahçe Üniversitesi'ni camiaya söz vermişti. Aziz Yıldırım Başkan biraz rahatsız gelemedi selamlarını iletti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM ile bize inananlara teşekkür etmek istiyorum. Bayağı emek verildi ve sonunca üniversite kuruldu. Özellikle Silivri Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin bulunduğu ortamda 15 Temmuz'da da görülebildiği gibi cumhuriyetine inanan ve önemli insanların yetiştirilmesine Fenerbahçe olarak katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin eğitim ve spor açığı var. Fenerbahçe Üniversitesi'nde yetişen çocuklar buradan koşarak bizleri daha iyi yerlere getirir buna inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu