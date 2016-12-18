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Fenerbahçe uzatmalarda yendi!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Basketbool, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye uzatmalarda 102-98 mağlup oldu.

Fenerbahçe uzatmalarda yendi!

18 Aralık 2016 20:37

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde üstün oyunuyla dikkat çeken ev sahibi Cheryy ve Jefferson ile sayılara bularak ilk 4 dakikaya 12 sayı farkla 20-8 önde girdi. Farkın açılmasına izin vermeyen konuk ekip Nunnaly ve Sloukas ile sayılar bulmasına rağmen ev sahibi Gaziantep Basketbol ilk çeyreği de 27-24 önde kapattı. İkinci çeyrekte kontrolü ele alan konuk Fenerbahçe, Ali Muhammed'in üçlükleriyle 36-30 öne geçti. İkinci çeyreğin son bölümünde kontrolü elinde bırakmayan Fenerbahçe Udoh ile bulduğu sayılarla mücadelenin ilk yarısını 48-46 önde kapattı. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü çeyrekte de konuk takım, Sloukas ile sayılar bulurken ev sahibi Rauntis ve Jefferson ile sayılara üretti. Üçüncü çeyreğin son 1 dakikasına girildiğinde ev sahibi Gaziantep Basketbol Denmon 3 sayılık atışıyla uzun bir sürenini ardından 70-68 öne geçti. Yoğun bir tempoda geçen üçüncü çeyreği de ev sahibi Gaziantep Basketbol 72-68 önde tamamladı.
Dördüncü çeyreğe de hızlı başlayan ev sahibi ekip, son 5 dakikaya 80-77 önde girdi. Büyük bir çekişmeye sahneye olan mücadelenin son 10 saniyesine 2 sayı geride giren Gaziantep ekibi Jefferson'dan basketiyle 92-92 eşitliği yakaladı. Normal süre böyle sonuçlanırken, ilk uzatma bölümüne etkili başlayan Fenerbahçe, farkı 2 sayıya çıkartarak 100-96 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi sahadan da 102-98 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe'de 26 sayıyla oynayan Kostas Sloukas oldu. Ev sahibi Gaziantep Basketbol'da ise Jefferson 25 sayı kaydetti.

Salon: Karataş
Hakemler: Murat Biricik xx, Ziya Özorhon xx, Mehmet Şahin xx
Gaziantep Basketbol: Rauntins xx 17, Altan x, Denmon xxx 14, Ruzic xx 4, Balazic xx 12, Cherry x 13, Jefferson xx 25, Ivanov x 13
Başantrenör: Stefanos Dedas
Fenerbahçe: Melih x 3, Antic xxx 11, Sloukas xx 26, Nunnally xx 10, Udoh x 19, Kalinic xx 5, Ali Muhammed xx 11, Ahmet xx 4, Datome xx 11
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 27-24 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 46-48 (Fenerbahçe lehine
3. Periyot: 72-68 (Gaziantep Basketbol lehine)
5 Faulle çıkanlar: 42.30 Jefferson, 44.59 Denmon (Gaziantep Basketbol) 

Kazım Uzunöz

Etiketler: fenerbahçe, Gaziantep Basketbool


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