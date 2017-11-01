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Fenerbahçe, Valencia’yı ağırlayacak

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 5. haftasında evinde İspanyol takımı Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. THY Euroleague’in 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Sports Etkinlik Salonu’nda İspanyol ekibi Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla 7. sırada bulunuyor. Valencia ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Valenciayı ağırlayacak

01 Kasım 2017 11:37

3. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile Valencia Basket bugüne kadar THY Euroelague’de 2 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son maçını ise 6 sene önce oynadı. Bu müsabakalarda iki ekibin de 1’er galibiyeti bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Geride kalan haftalarda Fenerbahçe, 77.0 sayı, 34.3 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla oynarken, Valencia ise 79.8 sayı, 33.5 ribaund ve 17.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Luigi Datome 13.5 sayı ile takımın en skoreri olurken, İspanyol ekibinde ise Errick Green 20.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe ile Valencia arasında oynanacak mücadelede Sırp Ilija Belosevic, Sloven Matej Boltauzer ve Yunan Elias Koromilas hakem üçlüsü görev yapacak. 

Oğuzhan Ort
 

 

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