Fenerbahçe, Vardar hazırlıklarına başladı

TFF Süper Lig'e Göztepe ile 2-2 berabere kalarak başlayan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Vardar maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda başlayan çalışma, ardından sahada devam etti. Göztepe karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaparken, diğer isimler 5'e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transferlerden Roberto Soldado salonda çalışmalarına devam ederken, Zenit'ten alınan Giuliano ise takımla çalıştı.

Perşembe günü play-off ilk maçında deplasmanda oynayacağı Vardar maçının hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, yarın sabah tek idman yapacak.

Bozhan Memiş