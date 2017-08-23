Fenerbahçe Vardar için son hazırlıklarını yaptı

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Şener Özbayraklı antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Mehmet Ekici, Fernandao ve Roberto Soldado da takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüler.
Bu antrenmanla Vardar maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.