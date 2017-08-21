Fenerbahçe - Vardar maçı biletleri satışa çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş karşılaşmasında, Fenerbahçe ile Makedonya’nın Vardar takımları arasında, perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Müsabakaya ait biletler, yarın doğrudan genel satışa çıkacak. Biletlerin satışları sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.

Fenerbahçe - Vardar maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Okul açık-Migros Tribünü: 30,00 TL

Fenerıum Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 100,00 TL

Fenerıum Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 120,00 TL

Fenerıum Alt A-B-H-I Blok: 180,00 TL

Fenerıum Alt- C-G Blok: 200,00 TL

Fenerıum Alt-D-F Blok: 230,00 TL

Fenerıum Alt E Blok: 300,00 TL

1907 Tribünü: 400,00 TL