Fenerbahçe Vardar maçı şifresiz hangi kanallarda? Fener Vardar maçı şifresiz canlı Smartspor izle

FENERBAHÇE - VARDAR İLK 11'LERİ

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Daniel Stefanski (Polonya)

SAAT: 20.30

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VARDAR: Gacevski, Hambartsumyan, Velkovski, Novak, Demiri, Nikolov, Spirovski, Kojasevic, Felipe, Blazevski, Barseghyan

TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski

Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Vardar'la 2-0'ın rövanşına çıkacak olan Fenerbahçe, taraftarı önünde en az 3 farklı kazanarak tur atlamak istiyor.

Makedonya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, sahasında oynayacağı mücadelede tur kovalıyor. Bu sezon çıktığı ilk resmi maçta Sturm Graz'ı deplasmanda yenen Fenerbahçe, sonrasında 2'si lig, 2'si Avrupa olmak üzere boy gösterdiği 4 mücadelede 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Giuliano ve Soldado transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında mutlak tur arıyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.

Vardar, Fenerbahçe maçına hazır

Vardar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Vardar, hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı statta son antrenmanını yapan Makedon temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, idmanın son bölümünde maçın taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe Vardar maçı ne zaman saat kaçta şifresiz mi

24 Ağustos Perşembe günü (bugün) Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak mücadele D-SMART'ın SMART SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Josef cezalı

Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Aynı şekilde Vardar'da da takımın en önemli isimlerinden birisi olan Boban Grncarov, kırmızı kart cezalısı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyonunu atlatan Robin van Persie, bu mücadelede forma giyebilecek. Aykut Kocaman'ın ilk 11 tercihi ise merak konusu. Fenerbahçe'nin yarın sahaya şu muthemel 11'le çıkması bekleniyor:

Kameni - Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail - Mehmet Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, Alper - Soldado (Van Persie)

Fenerbahçe ile Vardar takımı arasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçı öncesinde Makedon ekibinin teknik direktörü Cedomir Janevski ile oyuncu Dejan Blazevski basın toplantısı düzenledi. Janevski, karşılarında çok büyük bir rakip olduğunu belirterek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçı 2-0 kazansak da, yine de bizim için yarınki maç çok zor olacak. Yarın sıfırdan başlayacağız ve böyle düşünmeliyiz. Çünkü Fenerbahçe çok güçlü. Büyük tecrübesi var. Ateşli taraftar önünde oynayacağız. Oyuncularımın içlerinde pozitif enerji var ve yarın akşam tur için her şeylerini verecekler” dedi.

"Elmas hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim"

Tur şansları ve genç oyuncu Makedon Eljif Elmas ile ilgili soruya üzerine Vardar ekibinin teknik patronu, “2-0 çok önemli avantaj ancak tur değil, ama inanıyorum ki turu geçeceğiz. Bu skor yüksek avantaj ve pozitif anlamda bize yansımaktadır. Üsküp’teki gibi oynamalıyız. Elmas hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Vardar da duyduklarım, onun üstün bir yetenek olduğu” yanıtını verdi.

Dejan Blazevski: “Gol, bizim için avantaj ve gol atmak istiyoruz"

Vardar'ın deneyimli oyuncusu Dejan Blazevski ise, “İlk maç 2-0’lık galibiyetimizle sonuçlandı ve yarın çok güçlü bir mücadele olacak. Herhalde kalbimizi bırakmamız gerekiyor. İnanıyorum ki 2-0 önde olduğumuzu bilerek, bu farkı muhafaza ederek, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacağız. Gol, bizim için avantaj ve gol atmak istiyoruz. Bizim açımızdan en önemlisi bizim oyunumuzdur. Biz açık futbol oynuyoruz ve gol atmamız şart. İnanıyorum ki bu hedefe ulaşacağız ve böylece işimiz kolaylaşacak” diye konuştu.

Fenerbahçe Vardar için son hazırlıklarını yaptı

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Şener Özbayraklı antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Mehmet Ekici, Fernandao ve Roberto Soldado da takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüler.

Bu antrenmanla Vardar maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe - Vardar maçı İdman TV ve AZ TV'de şifresiz mi?

Fenerbahçe - Vardar maçı Azerbaycan kanalları İdman TV ve AZ TV'nin yayın akışında yer almıyor.

Fenerbahçe – Vardar maçını şifresiz verecek kanallar listesi:

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 3 HD Cro

Arena Sport BİH

Bein Sports Mena HD 1

Bein Sports Aus

Orf Eins

Arena Sport 2 (serbia)

Arena Sport 4 HD (cro)

beIN Sports MAX 6 (france)

Bahreyn CONNECT Arabia,

beIN Sports Arabia 1 HD

Viasat Football Sweden

Bosna Hersek Klik SPORT,

Arena Sport BIH

Arena Sport 3

Teleculup Sports PPV

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

TV GEORGİA(Şifresiz)

Frekans :11472

Pol : H (Yatay)

Symbol : 23450

Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

Fox Sports 2 Frekansı

Astra Uydusu

Frekans: 12188

Sembol: 27500

Polarizasyon: (H) Yatay

FARDA TV (Şifresiz)

Frekans: 12447

Pol.: Yatay(H)haberler12

Symbol: 2400

Fec: 3/4

Bt Sport 2 Frekansı

Uydu Adı: Astra 2E

Frekansı:11.386

Sembol:29500

Fec :3/4

Polarizasyon: (V) Dikey

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Vardar'ı sahasında gol yemeden en az 3-0 mağlup etmek zorunda. 2-0'lık galibiyet maçı uzatmaya götürürken, her türlü beraberlik Vardar'a yarıyor. Fenerbahçe gol yemesi durumunda ise rakibinin 3 fazlasını atmak zorunda.