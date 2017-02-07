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Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDKya sevk edildi

07 Şubat 2017 17:29

Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından PFDK sevkleri açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Tosic, Şenol Güneş, Robin van Persie ve Metin Albayrak derbide yaşanan olaylardan dolayı PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden yayınlanan PFDK sevkleri şöyle: "Beşiktaş Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dusko Tosic'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Beşiktaş Kulübü teknik sorumlusu Şenol Güneş'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Metin Albayrak'ın aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 05.02.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Robin Van Persie'nin aynı müsabakadaki rakip takım seyircilerine yönelik 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Levent Nazifoğlu'nun aynı müsabakadaki 'hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, PFDK


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