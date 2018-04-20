Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi !



Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. PFDK’ya yapılan sevkler şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Ali Bozan'ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Gökhan Uyanık'ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü görevlisi Erdinç Gültekin'in aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Kepler Laveran De Lıma Ferreira'nın aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Ayrıntılar geliyor...