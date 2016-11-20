Çıkan kavgada bir Galatasaray taraftarı yaralanırken, Fenerbahçe taraftarı polis ekipleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Fenerbahçe’nin zaferiyle sonuçlanan derbi sonrasında sarı lacivertli taraftarlar İzzet Baysal Caddesi’nde galibiyetin coşkusunu kutladılar. İzzet Baysal Caddesi Hitit Sokak çıkışında Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında sözlü atışma yaşandı. Caddede kız kardeşiyle yürüyen Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarları tarafından darp edildi.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Fenerbahçeli taraftarı gözaltına almak isterken, şahıs uzun süre direndi. Polis, taraftarı yere yatırdıktan sonra kelepçeleyerek gözaltına aldı. Kavgada kafasından yaralanan Galatasaray taraftarı, 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Polis bölgede uzun süre taraftarları dağıtmak için çaba harcadı.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem