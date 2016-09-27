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Fenerbahçe, Vestel ile lisans anlaşması imzaladı

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium ile Vestel arasında lisans anlaşması imzalandı.


27 Eylül 2016 15:12

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribününde gerçekleştirilen imza lisans anlaşmasına Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Fenerium Genel Müdürü Müntaz Karakaya, Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama Genel Müdür yardımcısı Tunç Berkman, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Şen, Sow, Stoch ve Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu katıldı.

Balaban: “Büyük Fenerbahçe taraftarı her şeyin en iyisini ister"
Sarı-lacivertli taraftarlar için Vestel'in Fenerbahçe logolu özel telefon ve televizyonların Fenerium ve Vestel mağazalarında satılacağını belirten Balaban, "Heyecanlıyız. İddialı ürünlerle taraftarımızı buluşturmaya devam ediyoruz. Dünya devi Vestel'le çalışmaktan memnunuz. Sloganımız ise 'Gururla yerli şimdi gururla Fenerli.' Büyük Fenerbahçe taraftarı her şeyin en iyisini ister. Bizde Fenerium'da bunun için çalışıyoruz” dedi.

Güler: “Fenerbahçe ailesiyle sloganımızı bir üste taşıdık”
Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Güler ise, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Fenerbahçe ailesiyle sloganımızı bir üste taşıdık. Gururla fenerli. Bunu sadece sözde bırakmayacağız, elde tutulur ürünler yaptık. Özel telefon ve televizyon yaptık Fenerbahçeliler için" dedi.

Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Berkman ise, Fenerbahçelileri için tasarlanan telefon ve televizyonlarla ilgili teknik bilgiler verdi. Fenerbahçeli futbolcular Volkan Şen, Stoch ve Sow ise anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını söylediler.

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Sow, konuşması sırasında, “Bu basın toplantısından sonunda televizyon hediye ederseniz daha mutlu olurum" demesi gülüşmelere neden oldu.
Basın toplantısında sarı-lacivertli futbolcular Perşembe günü oynayacakları Avrupa Ligi'nde Feyenoord i maçı değerlendiren futbolcular, iyi bir takımla mücadele edeceklerini aktararak taraftarları tribünleri doldurmaya davet etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Onan ile takım kaptanı Melih de anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, sarı-lacivertli taraftarların ürünlere ilgi göstermesini istedi.
Basın toplantısından sonra futbolculara ve basketbolcu Melih Mahmutoğlu'na Fenerbahçeliler için tasarlanan özel telefon hediye edildi. 

Mehmet Selman Bektaş

Etiketler: fenerbahçe, Vestel


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