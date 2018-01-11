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Fenerbahçe, yağmur çamur dinlemedi

Fenerbahçe, devre arasında yaptığı çalışmalarına yoğun yağışa rağmen devam etti.

Fenerbahçe, yağmur çamur dinlemedi

11 Ocak 2018 18:17

Süper Lig’in devre arasında Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bugün yaptığı çalışmalarla devam etti. Yoğun yağış altında süren çalışmalarda futbolcuların istekli ve hırslı olması gözden kaçmadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda süren antrenmanlar düz koşu ile başladı. Sprint çalışmalarıyla devam eden antrenman top kapma çalışmalarıyla sonlandı.

Fenerbahçe’de daha önce sakatlıkları bulunan Dirar, Mehmet Ekici ve Elif Elmas antrenmana katılırken, sakatlıkları devam eden Jansen ve Souza ise salonda çalıştı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş

Etiketler: fenerbahçe, yağmur

 

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